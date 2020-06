Novo presidente do Sindiplast toma posse e quer ouvir demandas dos empresários

O empresário Fabrício Dourado Berton - (Foto: Divulgação/Assessoria)

Em cerimônia realizada na noite de ontem (08), na sede da Incubadora Sindical da Fiems, em Campo Grande, o empresário Fabrício Dourado Berton foi empossado como novo presidente do Sindiplast/MS (Sindicato das Indústrias Plásticas e Petroquímicas de Mato Grosso do Sul) para o triênio 2020-2023, bem como os demais diretores da entidade patronal.

No ato de posse, promovido sem a presença de convidados em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), ele afirmou que a primeira medida à frente do Sindicato será estreitar o contato com as empresas associadas de maneira a entender as necessidades mais urgentes e, assim, traçar um plano estratégico para o segmento.

“Esse é um trabalho que precisa ser feito de maneira rápida devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, o que está provocando uma série dificuldades para todos nós. Nosso segmento não parou, mas, como todos os outros, precisa de apoio para continuar. Podemos contribuir neste sentido, seja como agente da solução, ou como intermediador”, declarou Fabrício Berton.

Após atender as indústrias associadas, o líder industrial prevê que o próximo passo é atrair aquelas que ainda não se filiaram. “Precisamos entender o porquê dessa empresa não é associada do Sindiplast/MS e o que podemos fazer para atrai-la”, acrescentou.





O novo presidente do Sindiplast/MS foi eleito no dia 15 de maio para o triênio 2020-2023 em uma eleição com chapa única. Também fazem parte da nova diretoria os empresários Zigomar Burille, como vice-presidente, Anita Muniz de Souza Burille, como 1ª secretária, e Lígia Queiroz de Brito Machado, como 2ª secretária.

Confira abaixo a diretoria empossada do Sindiplast/MS:

Presidente: Fabrício Dourado Berton

Vice-presidente: Zigomar Burille

1ª secretária: Anita Muniz de Souza Burille

2ª Secretária: Lígia Queiroz de Brito Machado

1º Tesoureiro: Silvio Roberto Padovani

2º Tesoureiro: Roberto Sott

Conselho Fiscal – Efetivos

Elair Alberto Deboni

Evandro Luiz Vicente

Samir da Cruz Beicher

Elziro Vicente Junior

Jonilson Alves de Oliveira

Edmary D’Agustin Ferreira Burille

Delegados representantes junto à Fiems

Zigomar Burille

Silvio Roberto Padovani