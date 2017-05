Novo presidente da Coreia do Sul vai visitar os EUA em junho, diz mídia local

O novo presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, deve visitar os Estados Unidos no fim de junho, informaram meios de comunicação locais nesta terça-feira, 16. A visita ocorre em meio ao acirramento das preocupações sobre o programa militar e balístico da Coreia do Norte.

O anúncio da viagem ocorre dias após Pyongyang ter testado com sucesso um novo míssil de longo alcance. Analistas acreditam que ele poderá atingir o Alaska quando for aperfeiçoado.

Moon é a favor de uma abordagem mais branda com a Coreia do Norte do que o governo anterior e já declarou que poderia visitar Pyongyang "sob as condições apropriadas". Washington é o aliado mais próximo de Seul e seu principal protetor militar.

