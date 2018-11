Novo governo vai melhorar ambiente de negócios, diz embaixador chinês

O embaixador da China no Brasil, Li Jinzhang, disse hoje (30) que a expectativa para o governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro, é a melhora no ambiente de negócios e o fortalecimento da competitividade econômica brasileira. Jinzhang participou da Conferência Brasil-China, organizada pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), na capital paulista. “O novo governo está elaborando planos ambiciosos, com as reformas econômicas”, declarou.

No início do mês, o embaixador, que atua no Brasil há sete anos e trabalhou na construção da parceria comercial entre os dois países, teve um encontro com Bolsonaro. Jinzhang contou que ouviu do futuro presidente que a China é grande parceiro do Brasil e tem alta importância. “Entre os dois países não existe guerra histórica. Não há disputa ideológica ou geopolítica, e sim uma convivência respeitosa e harmoniosa”, disse ele.

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), Roberto Jaguaribe, destacou que a China é a maior parceira comercial do Brasil desde 2009. “E esses números vêm crescendo ano a ano. [Atualmente] 27% das nossas exportações totais para são para a China. Antes da abertura, era de 14%”, destacou.

O presidente do Cebri, José Pio Borges, disse que as principais demandas de importação pela China são energia, alimentos e minérios, áreas em que o Brasil está capacitado. “A China é o maior parceiro comercial e investidor no Brasil. Este ano, houve aumento em 20% nas exportações de soja para a China. A China é o maior comprador de minério de ferro da Vale”, citou.