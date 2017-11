Novo espaço multiuso do Centro de Triagem aperfeiçoa atividades de reintegração social aos detentos

Campo Grande (MS) – Para aprimorar o processo de ressocialização dos reeducandos do Centro de Triagem “Anísio Lima” (CT), na Capital, foi inaugurado o Espaço Multiuso, nessa segunda-feira (13.11). Os trabalhos de adequação do local foram realizados com mão de obra prisional, por meio da parceria entre Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), a Igreja Universal do Reino de Deus e a Assembleia de Deus Missões.

O novo local será utilizado para reuniões dos projetos “Tratamento Penal”, para crimes enquadrados na Lei Maria da Penha; e do grupo “Drogadiços Renovados”, que trabalha o enfrentamento à dependência química na unidade. O espaço também servirá para o ensaio dos internos integrantes da Banda Musical Ressocializandos, além de apresentação de palestras e cursos diversos desenvolvidos pela Agepen e parceiros, bem como para ações de cunho religioso.

O ato solene de inauguração contou com a presença do juiz da 1ª Vara de Execução Penal de Campo Grande, Caio Márcio de Britto, que salientou a importância de iniciativas como essas, que contribuem na recuperação do encarcerado. “Sempre faço questão de acompanhar de perto a execução da pena, não podemos simplesmente punir, mas devemos dar oportunidade e condições de reintegração social efetiva”, afirmou.

Para a implementação do espaço, o presídio recebeu da Igreja Universal do Reino de Deus a doação de um ar condicionado, materiais de pintura predial, 20 cadeiras, um púlpito e lâmpadas de LED. Já a Igreja Assembleia de Deus Missões doou duas caixas de som e um teclado musical. Os reeducandos que trabalharam na obra receberam remição de um dia na pena a cada três de serviços prestados, como prevê a Lei de Execução Penal (LEP).

Em discurso, o diretor do Centro de Triagem, Alírio Francisco do Carmo, afirmou estar muito feliz com a inauguração do espaço multiuso, que era uma necessidade da unidade penal. “Com esse local, vamos buscar aumentar a humanização da pena, por meio de reuniões, palestras motivacionais, cursos, entre outras atividades que priorizam os detentos e suas demandas”, destacou.

Para o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, iniciativas como essas se tornam realidade graças a parceiros do sistema prisional. “Para concretizar muitos objetivos precisamos de colaboradores e as entidades religiosas têm nos dado apoio em muitas ações que visam a recuperação dos custodiados, então agradeço a todas as parcerias que têm trazido bons resultados”, declarou o dirigente.

Também prestigiaram a solenidade de inauguração os diretores de área da Agepen, Acir Rodrigues (Operações) e Elaine Arima Xavier Castro (Assistência Penitenciária); a chefe da Divisão de Promoção Social, Alessandra Siqueira; o chefe de cartório da 1ª Vara de Execução Penal de Campo Grande, Rodrigo Pereira da Silva Correa; os pastores da Igreja Assembleia de Deus Missões, Reinaldo Rezende e Lázaro Teles; os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, Claudinei da Silva e Lídior Souza; além de membros das igrejas, diretores de unidades penais e agentes penitenciários.

Texto e Fotos: Tatyane Santinoni – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen)