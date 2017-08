Novo diretor do FBI é empossado

Após aprovação hoje (3) pelo Senado, Christopher Wray tomou posse como novo diretor do FBI (Bureau Federal de Investigação - a polícia federal norte-americana). Ele teve 92 votos favoráveis e cinco contrários e foi indicado pelo presidente Donald Trump, depois da demissão do ex-diretor James Comey, em maio.



Wray tem 50 anos de idade e já foi o responsável pela divisão criminal do Departamento de Justiça entre 2003 e 2005, na administração de George W. Bush.

Em julho, Wray passou pela sabatina no Senado e prometeu defender a independência do FBI. Além disso, disse que irá denunciar qualquer tentativa de ingerência em futuras investigações. Ele afirmou que liderar o FBI é "uma honra única na vida”.

Wray terá como desafio continuar as investigações sobre a suposta interferência da Rússia nas eleições presidenciais do ano passado, que, segundo dados do FBI, teriam prejudicado a ex-candidata Hillary Clinton e favorecido Trump.

Hillary Clinton

A demissão de James Comey, um capítulo polêmico do governo Trump, teria sido motivada, segundo o ex-diretor, pela tentativa de Trump de obstruir as investigações. Ao demitir Comey, Trump afirmou que a demissão foi motivada porque o ex-diretor não teria investigado de forma correta e imparcial o uso de e-mails da ex-secretária de Estado Hillary Clinton.

Mas, no dia seguinte à demissão, Comey divulgou gravações e disse que Trump havia mentido sobre o motivo de seu afastamento. Ele disse que o presidente havia pedido que ele interrompesse as investigações sobre a interferência russa nas eleições presidenciais de 2016.

Trump negou, mas a imprensa americana continua divulgando informações vazadas sobre a suposta interferência. O novo diretor foi empossado pelo procurador-geral, Jeff Sessions.

Ele afirmou que Wray tem experiência e o caráter que o cargo exige. “Tenho certeza que o FBI, a primeira agência de investigação do mundo, está em boas mãos com o diretor Chris Way no comando”, afirmou Sessions.

Veja Também

Comentários