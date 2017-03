Novo diretor do DOF assume com a missão de manter o bom desempenho do departamento

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, empossou na manhã desta sexta-feira (3) o novo diretor do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), criado há 30 anos. O coronel Kleber Haddad Lane assumiu o cargo com a missão de gerenciar o departamento que atua em 51 municípios de Mato Grosso do Sul, que possui mais de 1.500 km de fronteira com o Paraguai e a Bolívia, sendo que desses 549 são de fronteira seca.

Coronel Haddad que antes ocupava o cargo de comandante do Comando de Policiamento Especializado da Polícia Militar substitui o coronel Ary Carlos Barbosa, que estava à frente do DOF desde 21 de janeiro do ano de 2015. “Sou grato ao governador Reinaldo Azambuja pela oportunidade de ficar à frente por esses dois anos deste departamento, e também a equipe de policiais que sempre me apoiou. Tenho muita satisfação de poder chegar aqui com a tranquilidade de dever cumprido”, enfatizou Ary Carlos.

O secretário José Carlos Barbosa agradeceu o trabalho desenvolvido pelo coronel Ary Carlos Barbosa, em favor da segurança pública da região de fronteira e também da cidade de Dourados, onde reside há seis anos, uma vez que antes de diretor do DOF ocupava a função de comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar. “A partir de agora o coronel Ary, recebe uma nova missão que é trabalhar ao nosso lado na secretaria, ocupando a função de superintendente de Segurança Pública, para que possamos continuar trabalhando pela qualidade de vida da população sul-mato-grossense”, anunciou o secretário.

Barbosa também destacou em seu discurso, que o novo dirigente do Departamento de Operações de Fronteira, coronel Haddad, tem a missão de dar continuidade e aperfeiçoar o trabalho que vem sendo realizado pelos valorosos comandantes que já passaram pela instituição, desde quando ainda era Grupo de Operações de Fronteira (GOF). “O DOF atualmente se caracteriza como referência nacional e internacional de policiamento de fronteira, pelos índices de apreensões apresentados que somados com os das outras policiais do Estado no último ano retiraram de circulação aproximadamente 300 toneladas de drogas”, enfatizou o secretário, que também chamou a atenção do Governo Federal em relação ao sistema carcerário de MS, que atualmente possui seis mil presos oriundos do tráfico de drogas.

Ao assumir o comando do DOF, o coronel Kleber Haddad Lane ressaltou que pretende reforçar o setor de inteligência para melhorar ainda mais os resultados no combate aos crimes de fronteira em Mato Grosso do Sul. “Já estive aqui no ano de 2001 e 2002 e eu acho que tenho que me adequar agora à nova realidade do departamento, que tem uma área de atuação extremamente complicada. As estradas vicinais antigamente não eram asfaltadas, os meios de comunicação hoje são muito mais fáceis, então nós temos que trabalhar com muita inteligência”, ressaltou o novo diretor do DOF.

Na ocasião também foi feita a entrega de 150 coletes e 15 armas longas, no valor de R$ 265 mil, através do programa MS Mais Seguro, que foi lançado em junho do ano passado pelo Governo do Estado, com objetivo de equipar e reestruturar todas as forças e instituições da segurança pública de Mato Grosso do Sul, totalizando mais de R$ 100 milhões em investimentos.

Sobre o novo comandante

Natural de Campo Grande, o coronel Kleber Haddad Lane, formou-se Aspirante da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul em 1993, pela Academia de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Desde o dia 26 de abril do ano passado, ocupava a função de Comandante de Policiamento Especializado (CPE).

Em sua carreira na Polícia Militar, Haddad já ocupou diversas funções, entre elas a de comandante de diversos batalhões da Capital, do 15º Batalhão da Policia Militar Ambiental na cidade de Coxim e de coordenador de Segurança Institucional na Governadoria nos anos de 1999 e 2000. Também atuou no DOF, como chefe da equipe nos anos de 2003 e 2014 e Gerente de Inteligência na Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).

Veja Também

Comentários