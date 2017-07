Novo diretor de comunicações da Casa Branca apaga tuítes antigos

Um dia após aceitar a nomeação para o cargo de Diretor de Comunicações da Casa Branca, Anthony Scaramucci anunciou que está apagando suas postagens antigas no Twitter, dizendo que suas visões de mundo evoluíram e que as coisas que ele disse no passado não deveriam servir como distração.

"A política do 'te peguei' acabou. Eu sou duro na queda e nós estamos seguindo em frente com a agenda do presidente em prol do povo americano", escreveu Scaramucci na rede social.

Após Scaramucci ser anunciado para o cargo, usuários do Twitter rapidamente fizeram uma varredura em postagens passados do empresário e trouxeram à tona mensagens nas quais ele discorda das visões do presidente Donald Trump, inclusive uma em que ele elogia a competência da então candidata Hillary Clinton.

Alguns tuítes de 2012 também expressam apoio a leis mais duras sobre o controle de armas e, em maio de 2016, Scaramucci mostrou descontentamento com pessoas que acreditam que o aquecimento global é uma farsa. Os comentários se chocam com a visão de Trump, que defende o direito ao porte de armas e já levantou dúvidas sobre a existência da mudança do clima, além de ter retirado os EUA do Acordo de Paris. Fonte: Associated Press.

