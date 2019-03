Novo delegado assume Divisão de Homicídios do RJ e caso Marielle

O delegado Daniel Rosa vai assumir a Divisão de Homicídios do Rio de Janeiro. Este departamento está à frente das investigações do duplo assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes.

Rosa substitui o delegado Giniton Lages que, a convite do governador Wilson Witzel, fará um intercâmbio de quatro meses na Itália. Segundo o governador do Rio, Giniton Lages fará um intercâmbio com a polícia italiana sobre máfia e crime organizado e também vai preparar um programa para a vinda de policiais italianos ao Rio.

Foi sob o comando de Giniton que foram presos Ronnie Lessa e Élcio Vieira de Queiroz, acusados, respectivamente, de matar e dirigir o carro do atentado a Marielle e Anderson.

Daniel Rosa estava à frente da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense desde a Intervenção Federal no Rio, no ano passado, e foi assistente dos delegados Rivaldo Barbosa e Fábio Cardoso, na DH do Rio.

Transferência

Ronnie Lessa e Élcio Vieira de Queiroz permanecem presos no Complexo de Bangu, na zona oeste do Rio, e aguardam transferência para um presídio federal.