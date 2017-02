Novo decreto anti-imigração de Trump iria visar os mesmos países, diz fonte

Um rascunho da nova proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o decreto anti-imigração barrado na Justiça do país visa os mesmos sete países, mas isenta pessoas que já tiveram aprovado o visto para os Estados Unidos, mesmo aqueles que ainda não o usaram.

Segundo um funcionário do governo, a nova proposta tem como alvo os mesmos sete países: Irã, Iraque, Síria, Iêmen, Somália, Sudão e Líbia. No entanto, cidadãos com dupla nacionalidade e detentores do green card serão isentos. O texto também não pede que as autoridades rejeitem refugiados sírios quando estes entram com novos pedidos de visto.

O funcionário não quis se identificar e afirmou que o projeto está sujeito a mudanças antes da assinatura, o que pode acontecer ainda esta semana.

Questionado sobre o decreto revisado, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, afirmou que o documento que está circulando é um rascunho e que a versão final deve ser divulgada em breve. Fonte: Associated Press.

