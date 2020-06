Novo comandante da PMA faz balanço da Operação Corpus Christi

Mais de 13 mil pessoas foram abordadas durante os quatro dias da operação Corpus Christi da Polícia Militar Ambiental, que teve início no dia 10 de junho e terminou nesta segunda-feira (15.6) - Foto: SECOM GOV MS

Mais de 13 mil pessoas foram abordadas durante os quatro dias da operação Corpus Christi da Polícia Militar Ambiental, que teve início no dia 10 de junho e terminou nesta segunda-feira (15.6).

Ao todo, 427 pessoas foram presas ou apreendidas encaminhadas para delegacias e mais 50 foragidos da Justiça foram recapturados. O balanço registra ainda seis mortes nas rodovias estaduais no feriado prolongado.

O novo comandante da PMA, tenente coronel José Carlos Rodrigues explicou que mais de 290 homens fiscalizaram estradas e propriedades rurais.

Foram abordados 2.081 mil veículos e 4.162 mil pessoas nas rodovias estaduais, resultando em 48 autos de infrações de trânsito.

Segundo o comandante os números deste ano foram acima do esperado.

E a Operação Big Fish terá uma segunda etapa.

Nesta operação também foram apreendidos sete barcos, uma lancha e sete motores de popa com tanques.

José Carlos Rodrigues, que assumiu o comando da PMA recentemente, afirmou que intensificar as ações preventivas e educativas, com foco no pequeno e grande produtor rural, é uma de suas metas. Segundo ele essa aproximação possibilitará estabelecer parcerias, evitando desgastes e transtornos que poderiam ser evitados, com prejuízos ambientais e financeiros.