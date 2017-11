Novo aplicativo deve tornar MS referência no setor de sanidade animal

Na próxima terça-feira, dia 28, o Governo do Estado lança o aplicativo Resenha Virtual de equídeos, que entre outras coisas possibilitará aos produtores de equídeos a requisição de exames (via eletrônica), emissão de e-GTA e integração com laboratórios.

A iniciativa inédita deve tornar Mato Grosso do Sul referência em mais uma atividade do setor de sanidade animal, conforme explicou o diretor presidente da Iagro, Luciano Chiochetta.

O programa faz parte das ações do planejamento estratégico da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) que busca tornar mais ágil e seguro o transporte de animais dentro do Estado.

Segundo o Presidente da Agência, Luciano Chiochetta, o aplicativo é de fácil manuseio e extremamente intuitivo.

Segundo dados da Agência, em Mato Grosso do Sul a população de equinos cadastrada em sistema é de aproximadamente 411 mil animais, sendo que 82% destes encontram-se na região do planalto.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)