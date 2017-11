Nove capitais têm esquema especial de transporte para o Enem

Pelo menos nove capitais prepararam esquemas especiais de transporte público para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017, que começa neste domingo, 5. Houve ampliação de linhas de ônibus e reforço nas rotas. Alguns municípios oferecem tarifas sociais aos candidatos. Confira:

Ceará

Os mais de 101 mil estudantes de escolas públicas no Ceará que fazem o Enem podem se transportar gratuitamente com ônibus e vans pelo Estado usando o "passaporte Enem". Além disso, eles recebem o kit Enem com água mineral, frutas, barra de cereal e caneta. As medidas foram tomadas para incentivas os alunos da rede pública a fazerem a prova.

Curitiba (PR)

A Urbanização de Curitiba (Urbs), empresa responsável pelo sistema de transporte viário da capital, criou sete linhas especiais que farão rotas para os principais locais de prova neste domingo. Além disso, as frotas tradicionais serão reforçadas durante a tarde.

João Pessoa (PB)

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) reforçará o itinerário de 37 linhas, com uma viagem extra a cada hora a partir das 9h. As rotas reforçadas são: 201-Ceasa / 301-Mangabeira / 302-Cidade Verde / 303-Mangabeira / 510-Tambaú / 511-Tambaú / 601-Bessa / 2303-Mangabeira / 2509-Cidade Verde / 2514-Mangabeira VII / 3203-Mangabeira / 3510-Bancários / 5209-Mangabeira VII / 5310-Bancários / 101-Grotão / 603-Bessa / 2515-Mangabeira / 3507-Mangabeira / 5307-Cidade Verde / 517-Castelo Branco / 304-Castelo Branco / 104-Bairro das Indústrias / 118-Valentina / 502-Geisel / 701-Alto do Mateus / 1519-Valentina / 5120-Valentina / 116-Colinas do Sul / 1510-Circular / 2501-Colinas / 5110-Circular / 5201-Colinas / 003-Jaguaribe / 401-Altiplano /507-Cabo Branco / 504-Mandacaru / 506-Bairro dos Estados.

Natal (RN)

O sistema de transporte público funcionará em itinerário de dia útil, com intervalo de 20 minutos entre as viagens.

São Luis (MA)

Prefeitura de São Luis garante a circulação de toda a frota da capital maranhense neste domingo. Além disso, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) garantirá aos estudantes a isenção do pagamento de passagens neste domingo. Para ter acesso ao benefício, o aluno deverá apresentar o cartão de estudante na hora do embarque.

Manaus (AM)

Pelo menos 250 ônibus extras circularão pela capital atendendo linhas que não circulam aos domingos. Isso inclui as linhas 416, 036, 300, 318, 580, 206, 616, 125, 641, 610, 401, 459, 460 e 449. Veículos articulados substituirão ônibus convencionais, informa a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU).

Rio Branco (AC)

Prefeitura ampliará frota de veículos em 27% durante todo o domingo, atendendo com horário de pico das 7h às 15h.

Macapá (AP)

Sistema público de transporte funciona com Tarifa Social, na qual a passagem custa R$1,65. As linhas convencionais atuam com 100% da frota.

Cuiabá (MT)

As principais rotas de ônibus da cidade que atendem os locais com maior concentração de candidatos serão reforçadas neste domingo com aumento do número de ônibus em circulação. As linhas são a 313 (Terminal CPA 3/Unic), 360 (Terminal do CPA 1/Centro), 308 (Terminal CPA 3/Centro/Ribeirão do Lipa) e 103 (Recanto dos Pássaros/UFMT/Centro).

Uberlândia (MG)

Na cidade do Triângulo Mineiro, a prefeitura oferece neste domingo três linhas de ônibus especiais para os estudantes do Enem 2017. A primeira é a S907, que fará o trajeto Terminal Central - Unitri, das 10h50 às 12h30 e das 16h às 19h10. A segunda é a linha S917, que percorrerá o Terminal Central até a Faculdade Pitágoras, das 10h35 às 12h35 e das 15h30 às 20h. O terceiro ônibus, S927, trafegará entre o Terminal Central e a Uniube, das 10h55 às 12h40 e das 16h às 19h15. Além disso, a frota das rotas convencionais será ampliada durante o início e fim da tarde deste domingo.