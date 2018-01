Novas viaturas reforçarão a segurança no trânsito de seis cidades de MS

O comandante-geral da PMMS, Waldir Ribeiro Acosta, agradeceu os investimentos que o Governo do Estado tem feito na corporação, principalmente em relação às melhorias dos trabalhos desempenhados pelas unidades de trânsito da Capital e interior - Fotos: Chico Ribeiro

Pensando em reduzir ainda mais os índices de mortes no trânsito, que tiveram queda de 10% em 2017 em comparação com 2016, a governadora em exercício Rose Modesto e o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, entregaram nesta quinta-feira (25) mais sete viaturas que reforçarão as estruturas da Polícia Militar dos municípios de Bela Vista, Eldorado, Iguatemi, Inocência, Itaquiraí e o 17º Batalhão de Polícia de Trânsito da Capital.

Ao discursar, a governadora em exercício Rose Modesto destacou a redução da criminalidade em vários setores da segurança pública que resultou em morte. Para ela, isso se deve ao esforço coletivo de todas as forças policiais, sobretudo ao trabalho de prevenção que vem sendo realizado.

“Quando falamos de segurança no trânsito, falamos de educação. Temos que educar as nossas crianças desde pequenas, começa em casa, na escola, discutir nas igrejas, falar nas empresas. O governo faz a sua parte, que é investir, mas os índices de violência, inclusive no trânsito, só reduzem quando todos atuam, fazendo seu papel”, comentou.

Ao todo foram investidos mais de R$ 350 mil na compra dos novos veículos, que segundo o secretário Antonio Carlos Videira, foram adquiridos por meio dos recursos arrecadados com as multas, sendo que desse valor 30% fica para a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, que conforme determina a Lei, investe em melhorias nos serviços prestados em todas as cidades do Estado. O restante, 60%, volta para os municípios e são aplicados pelas prefeituras, e 10% é destinado ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

O comandante-geral da PMMS, Waldir Ribeiro Acosta, agradeceu os investimentos que o Governo do Estado tem feito na corporação, principalmente em relação às melhorias dos trabalhos desempenhados pelas unidades de trânsito da Capital e interior. “Essas novas viaturas não só contribuirão com as ações que visam a redução dos índices criminais, mas principalmente as que tem o objetivo de salvar vidas, pois ao realizarmos uma blitz muitas das vezes tiramos diversos veículos de circulação que não tem condições de trafegar, além de reduzir o número de acidentes decorrentes da combinação álcool e direção”, pontuou o comandante-geral.

Já o prefeito de Itaquiraí, Ricardo Fávaro, enalteceu o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Governo do Estado em prol da segurança pública e do desenvolvimento dos municípios do interior. “Desde 1988 que estou na política e nós nunca tivemos um governo tão preocupado com os municípios e sua população”, relatou o prefeito.

MS Mais Seguro

Para a governadora em exercício Rose modesto, o Estado tem vivido dias de esperança em relação à segurança pública, pois houve avanços importantes nos últimos três anos. O Governo de Mato Grosso do Sul tem realizado o maior investimento da história na área de Segurança Pública, por meio do programa “MS Mais Seguro”, que foi lançado em 2016, e deve investir até o final deste ano, mais de R$ 115 milhões

“Ao relatarmos que já são quase 90 milhões aplicados na aquisição de mais de 700 novas viaturas, novos armamentos, homens e mulheres chamados em concursos, reforma de delegacias, podemos sim dizer que estamos indo no caminho certo. Nós avançamos e não tem outro caminho se não for de fato investindo, fazendo parceria com as prefeituras, e fazendo as entregas à população, que o governo vem realizando”, disse. Veja mais fotos.