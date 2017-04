Novas viaturas da PMA vão fiscalizar região da Bacia do Rio Paraná, anuncia governador

Campo Grande (MS) – A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Mato Grosso do Sul irá reforçar os trabalhos de fiscalização e prevenção na região da Bacia do Rio Paraná com oito novas viaturas entregues nesta quarta-feira (12) pelo Governo do Estado. Os veículos foram adquiridos pela Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) com recursos de compensação ambiental, ao custo total de R$ 1,1 milhão.

“Destaco essa parceria da Semagro e do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) com a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) para a estruturação da PMA, que cuida do nosso meio ambiente. A entrega de hoje faz parte do programa de investimentos MS Mais Seguro; e para termos melhores condições de segurança em Mato Grosso do Sul nós vamos entregar ainda 647 novas viaturas”, afirmou Reinaldo, em discurso.

O batalhão especializado da Polícia Militar destinou os novos veículos para as subunidades de Campo Grande, Dourados, Cassilândia, Três Lagoas, Naviraí, Mundo Novo, Porto Primavera (Batayporã) e Aparecida do Taboado. Segundo o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Waldir Ribeiro Acosta, as caminhonetes da marca Mitsubishi, modelo L200 Triton, serão de grande valia na realização dos trabalhos da PMA, principalmente devido a dificuldade de trânsito em terrenos acidentados.

Ao receber as chaves das viaturas, Acosta reforçou que a atual administração do Governo do Estado vem priorizando investimentos na Polícia Militar. “Já foram entregues diversas viaturas, materiais e equipamentos, além de cursos de capacitação. Os policiais estão motivados para o trabalho. Os números dizem isso. Estatísticas nossas mostram que houve redução da criminalidade em todo o Estado, principalmente na Capital”, garantiu.

Conforme o secretário titular da Semagro, Jaime Verruck, o Governo vai ampliar ainda mais os investimentos em infraestrutura da Polícia Ambiental. “A PMA é um braço importante para as ações do Imasul. Por isso vamos aprimorar nosso convênio e colocar capacitação constante para esses policiais que preservam o meio ambiente de Mato Grosso do Sul equilibrado e sustentável”, falou.

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Edemir Rodrigues

Veja Também

Comentários