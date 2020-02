Novas regras do Transporte Escolar pautam encontro de gestores na Assomasul

Além de secretários municipais de Educação, participaram do evento técnicos responsáveis pelo setor na pasta e profissionais responsáveis pela licitação dos contratos - DIVULGAÇÃO

As novas regras do governo para manutenção dos convênios do Transporte Escolar com as prefeituras foram debatidas na manhã desta quinta-feira (6), durante encontro no plenário da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande.

O encontro reuniu gestores públicos, autoridades civis e militares ligadas ao setor e técnicos representantes dos municípios do Estado.

Promovido pela presidência da Assomasul e pelo Cetran-MS (Conselho Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso do Sul), o evento lotou o plenário da entidade municipalista e contou com a presença de dirigentes de órgãos executivos e rodoviários de trânsito e transporte dos municípios, além de secretários municipais de Educação.

O diretor-executivo da Assomasul, ex-prefeito de Ribas do Rio Pardo, José Domingues Ramos, o Zé Cabelo, abriu os trabalhos em nome do presidente da entidade, Pedro Caravina, que cumpre agenda oficial em Bataguassu, cidade da qual é prefeito.

Em discurso, a presidente do Cetran-MS, Regina Maria Duarte, falou da importância da pauta da reunião que serviu para orientações e procedimentos sobre as novas regras do governo e diretrizes a respeito dos veículos e condutores do transporte escolar.

Além de secretários municipais de Educação, participaram do evento técnicos responsáveis pelo setor na pasta e profissionais responsáveis pela licitação dos contratos dos veículos terceirizados do transporte escolar.

Entre os principais temas da pauta, foram discutidos prazos e responsabilidades sobre os condutores e veículos do transporte escolar para o atual exercício financeiro.

De acordo com a programação, no período da tarde, das 13h às 16h30, haverá reunião com o Cetran-MS visando a informação das novas diretrizes do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) e orientação e planejamento de cursos de capacitação nos municípios para 2020.

Entre outras autoridades, participaram da programação o chefe da Divisão de Fiscalização da Educação do TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado), Gláucio Hashimoto, Alexandro da Secretaria de Estado de Educação; Luiz Alexandre da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Eliane, do Detran, e Jorge Vargas, do Crea-MS.