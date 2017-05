Novas pistas começam a receber pavimento na obra da Via Parque

Apesar do grande volume de chuva registrado durante o mês de abril, a obra para conter o congestionamento da rotatória da Via Parque, iniciada em março, segue a todo vapor. O prefeito Marquinhos Trad foi até o canteiro de obras nesta quarta-feira (10), para acompanhar a instalação do pavimento nas novas pistas criadas na Avenida Mato Grosso, sentido Parque dos Poderes-Centro.

De acordo com o engenheiro responsável pela obra, da empresa MS Via, a massa asfáltica começou a ser instalada ontem e será concluída, nos dois sentidos, até a rotatória, nos próximos dez dias. As duas pistas adicionais criadas do outro lado da rotatória vão receber o pavimento em seguida.

Além de diminuir o tamanho da rotatória, o projeto prevê a redução de dois metros de canteiro central (de cada lado) da Mato Grosso (numa extensão de 300 metros na direção do Parque dos Poderes e 80 de metros no sentido centro/bairro). Com isto, nestes trechos a avenida começa a ganhar duas pistas adicionais, ficando três para o trânsito de veículos e uma quarta para o transporte coletivo.

A intervenção na rotatória, que terá seu diâmetro reduzido em 10 metros quadrados, terá início nos próximos 20 dias, informou o engenheiro responsável.

O conjunto semafórico instalado no cruzamento da Avenida Mato Grosso com a Rua Antônio Teodorowick está previsto para ser ativado nos próximos dias.

