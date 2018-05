Novas medidas devem tornar remédios mais acessíveis nos EUA, diz secretário

O secretário de Saúde dos Estados Unidos, Alex Azar, participou nesta sexta-feira da entrevista coletiva da Casa Branca, com o objetivo de informar o público sobre as propostas do governo do presidente Donald Trump para reduzir os preços dos remédios. "Levará anos para rever o sistema, mas esses são passos decididos para tornar os medicamentos mais acessíveis."

Azar disse que boa parte da mudança prevista pode ser feita por decreto do Executivo, portanto independentemente do apoio do Legislativo. A autoridade comentou as iniciativas com as quais o governo pretende reduzir os preços, admitindo que a questão é bastante complexa e será mais detalhada adiante. Mais cedo, Trump afirmou que o custo cada vez mais alto dos remédios comprados com receita representam uma ameaça aos americanos, criticando o lobby das empresas do setor.

Entre as medidas estão incentivos para que as empresas reduzam seus preços. Haverá, por exemplo, benefícios oficiais em troca de descontos para os usuários do Medicare, o sistema de saúde do país voltado para os idosos e para outras pessoas com doenças crônicas.