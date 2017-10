Novas estações da Linha 5 do Metrô de SP terão funcionamento ampliado em novembro

As três novas estações da Linha 5-Lilás começarão a funcionar de forma integral a partir da primeira quinzena de novembro, de acordo com o Metrô. Com a mudança, as estações Brooklin, Borba Gato e Alto da Boa Vista funcionarão diariamente, das 4h40 ao meio-dia, mediante o pagamento da passagem.

Inauguradas em 6 de setembro, as estações funcionam de forma parcial e gratuita, de segunda-feira a sábado, das 10 às 15 horas. Na fase de testes, o trecho é atendido por um único trem, que segue até a estação Adolfo Pinheiro. Para seguir na linha até a estação Capão Redondo, é necessário desembarcar e pegar um novo trem após pagar a passagem.

Também têm inauguração prevista para este ano outras seis estações da Linha 5-Lilás: Eucaliptos, Moema, AACD-Servidor, Hospital São Paulo, Santa Cruz e Chácara Klabin. Já a estação Campo Belo deve ser aberta no "início do ano", de acordo com anúncio do Governo do Estado.

