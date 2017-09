Nova Zelândia: Partido governista vence eleições, mas sem maioria absoluta

O Partido Nacional, do atual Primeiro Ministro Bill English, ganhou o maior número de votos nas eleições gerais da Nova Zelândia neste sábado, mas não o suficiente para formar um governo sem a ajuda de outros partidos.

Isso significa que os neozelandeses podem precisar esperar por dias ou mesmo semanas para confirmar se English manterá o cargo, pois os partidos estão em negociação para formar um governo de coalizão. Ainda existe uma remota chance de que a principal adversária do Primeiro Ministro, Jacinda Ardern, possa assumir o cargo.

Os resultados foram bem-vindos pelo Partido Nacional, que busca um quarto mandato consecutivo no cargo. E eles oferecem uma redenção para English, que levou seu partido a sua pior derrota em 2002. "Os eleitores falaram e agora temos a responsabilidade de trabalhar para dar à Nova Zelândia um governo forte e estável", disse ele.

English agradeceu Ardern pela dura campanha, que segundo ele motivou e resultou na participação de mais neozelandeses do que em qualquer outra campanha que ele pudesse lembrar.

Ardern afirmou que ligou para English para reconhecer a vitória do partido de seu adversário, e que ainda é impossível saber quais serão as posições dos outros partidos.

English tornou-se ministro das Finanças da Nova Zelândia em 2008, quando seu partido venceu as eleições e colocou John Key na chefia do governo. Ele passou oito anos nesse papel, antes de assumir como premiê em dezembro, quando a Key renunciou.

A apuração mostra que o Partido Nacional ficou com 46% dos votos, o Partido Trabalhista de Ardern com 36%, o Primeiro Partido com 8% e o Partido Verde com 6%.

Sob o sistema de votação proporcional da Nova Zelândia, grandes partidos tipicamente devem formar alianças com outros menores para governar. O Partido Verde geralmente se alinha com o Partido Trabalhista.

No entanto, a posição do Primeiro Partido ainda não é clara. O grupo é liderado por Winston Peters, que disse neste sábado que não tomaria um decisão nos próximos dias, antes de fazer mais consultas dentro do partido. Fonte: Associated Press.

