Nova vacina para coronavírus pode estar pronta em 18 meses, prevê OMS

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse nesta terça-feira, 11, que uma vacina contra o coronavírus pode ficar pronta em 18 meses, mas não deu detalhes sobre pesquisas clínicas. "Precisamos fazer tudo o que podemos com as armas disponíveis hoje", afirmou, em coletiva de imprensa em Genebra, na Suíça. Durante a coletiva, representantes da entidade revelaram um novo nome para a doença decorrente do vírus: covid-19. "A nomeação previne o uso de outros nomes que podem ser imprecisos ou estigmatizantes. Também nos oferece um formato padronizado a ser usado em futuros surtos de coronavírus", explicou Ghebreyesus.