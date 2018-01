- Ilustração

Prevista inicialmente para chegar ao mercado em 2018, a nova vacina contra febre aftosa deve estar disponível apenas em 2019. Segundo o Ministério da Agricultura, a previsão anterior era a de que o período de testes fosse concluído em novembro do próximo ano, "mas em razão do número de partidas (lotes) a serem testadas, definiu-se para dezembro de 2018", disse, em nota, o Departamento de Fiscalização de Insumos Agropecuários (DFIP) da Coordenação de Produtos Veterinários da Pasta.



A chamada "nova vacina" traz alterações à formulação utilizada na imunização do rebanho brasileiro desde 1992, com exceção de Santa Catarina (onde não há mais vacinação), como a redução da dose de 5 mililitros para 2 ml e a retirada do antígeno C. "A indústria fabricante da vacina, por iniciativa própria, solicitou ao ministério a retirada do adjuvante saponina (que foi introduzida nas vacinas a partir de 2008)", diz o departamento. Ainda de acordo com o DFIP, para que as mudanças sejam feitas é necessário fazer testes de segurança e eficácia do produto.



De acordo com as regras estabelecidas, três lotes de cada marca comercial serão submetidos a estas análises, feitas pelo governo e pelos fabricantes, que serão iniciados em janeiro de 2018 e concluídos em dezembro de 2018.