Nova turma do Programa Vencendo o Medo de Dirigir teve início nesta sexta-feira

Durante o programa, etapas importantes são trabalhadas para que o participante vença os problemas de ordem psicológica e emocional - Foto: Jaqueline Hahn Tente

Teve início nesta sexta-feira (9) mais uma edição do Programa Vencendo o Medo de Dirigir, realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) em parceria com a Clínica Escola de Psicologia da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

A aula inaugural para os 113 participantes da primeira turma foi realizada na sede do Detran-MS, localizado na Rodovia MS 080, KM 10, com o objetivo de acolher e apresentar o programa aos participantes que possuem medo, nervosismo e insegurança para dirigir.

Segundo o psicólogo Renan Soares Junior, coordenador do programa na Clínica Escola, essa triagem é fundamental. “O procedimento inicial é para conhecer o problema de cada um, porque a pessoa pode ter um bloqueio psicológico ou até ter se envolvido em um acidente. É o momento do reconhecimento para saber o que causa o medo”, ressalta.

Entre as 113 pessoas inscritas, uma veio de Rio Branco, orientada pelo seu médico

Andrea Borges veio de Rio Branco, no Acre, para participar. “Pesquisei na internet e meu médico me orientou a participar, pois tenho fobia de dirigir. Eu acredito que esse programa será muito importante na minha vida”, afirma.

Durante o programa, etapas importantes são trabalhadas para que o participante vença os problemas de ordem psicológica e emocional. As turmas são atendidas com psicoterapias, desenvolvimento dos conteúdos legislação de trânsito, regras de circulação, direção defensiva e noções de mecânica veicular; e aula de quebra gelo, no contexto do trânsito. “Na Clínica-Escola a psicoterapia é semanal, com duração de 1h30, por três meses que totalizam 12 encontros”, destaca Renan.

“Para superar um medo, seja ele qual for, é preciso começar aos poucos. Hoje a aula inaugural é o primeiro passo para vencer a barreira do medo de dirigir. Acredito que cada um de vocês, com paciência e determinação, finalizarão esse programa com muito sucesso”, assegura Roberto Hashioka, diretor-presidente do Detran-MS.

Ao finalizar todas as etapas, o participante passa por uma avaliação para analisar se os objetivos foram alcançados e se ele está pronto para conduzir um veículo.