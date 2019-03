Nova turma de curso de cabeleireiro capacitará alunos de 15 a 55 anos

WhatsApp Image 2019-03-13 at 15.05.04 (1)

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria de Governo e Relações Institucionais, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, está promovendo mais uma edição do curso de barbeiro e cabeleireiro para jovens e adultos se capacitar e terem a primeira ou uma nova profissão.

Trinta e cinco alunos, entre 15 e 55 anos, iniciaram as aulas que terão duração de 3 meses, no Jardim Los Angeles. As aulas estão acontecendo no 10º BPM/Polícia Comunitária.

O objetivo, segundo o instrutor do curso, Marcos Rogério, é dar oportunidade e profissão as pessoas que querem melhorar de vida. “Serão 90 dias de aula. Os alunos vão sair de lá aptos para o mercado de trabalho”, diz.

O curso é totalmente gratuito, inclusive o material utilizado no curso é fornecido durante as aulas. O estudante não precisa se preocupar com custos, já que tudo que é necessário para o aprendizado será entregue durante as aulas.

Nesta edição, estão sendo capacitados capacitada 35 pessoas, e até o fim deste ano, pretende-se capacitar mais 120. O instrutor Marcos Rogério disse ter certeza que a capacitação vai fazer diferença na vida de cada dos participantes.

“Estamos lutando para promover este curso, e junto ao Ministério Público, que é nosso parceiro neste projeto e teve a sensibilidade em acreditar o que estamos fazendo, que é de extrema importância para a gestão, e para aqueles que daqui vão sair com uma profissão, vamos capacitar os jovens que vão poder ajudar sua família no seu sustento”, afirma.

Fernanda Santos, de 22 anos, moradora do Aero Rancho, conta que o curso trouxe benefícios para a vida dela.

“Primeiramente quero agradecer ao professor Marcos Rogério e a Prefeitura que sempre nos apoiou muito. Fomos há muitos eventos, foi uma experiência incrível. Jamais esquecerei o dia em que nos formamos. Foi uma grande satisfação estar ali, pois vi que todo esforço ao longo dos 90 dias valeram a pena”, finalizou.