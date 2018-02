Nova tarifa PROMO da GOL terá mais de 700 mil assentos com desconto especial neste final de semana

Os valores promocionais podem ser encontrados para bilhetes emitidos de ida e volta, com estadia de três noites ou um sábado, para viagens realizadas entre 01 de março e 31 de maio de 2018. - Divulgação

Após lançar os novos perfis de tarifas, a GOL Linhas Aéreas Inteligentes oferecerá aos Clientes, neste final de semana, mais de 700 mil assentos na nova tarifa PROMO, válidos para todos os destinos nacionais operados pela companhia*, conforme disponibilidade, com preços (trecho da volta) de R$99 e R$199, em voos diretos, de acordo com a distância do trecho, e R$199 para voos com conexão. Em ambos os casos, as taxas de embarque já estão incluídas no valor do bilhete e a cada R$1 gasto na compra das passagens, o Cliente acumula uma milha no Smiles. Além disso, entra na promoção o assento GOL+Conforto (localizado nas sete primeiras fileiras da aeronave e que possui maior espaço e reclino das poltronas) por R$21 o trecho nacional.

“Com o lançamento da nova tarifa PROMO, os passageiros poderão aproveitar oportunidades sazonais que permitem adquirir bilhetes com os menores custos e, além do preço mais baixo, o viajante continua tendo à sua disposição todo o conforto dos serviços da Nova GOL, como assistir TV ao Vivo e ver filmes pela nossa plataforma GOL Online, ou degustar nossos snacks e bebidas variadas a bordo, sem qualquer custo adicional” afirma Eduardo Bernardes, Vice-Presidente de Vendas e Marketing da companhia. “Nosso objetivo é dar ao Cliente GOL diversas opções no momento de compra das passagens, e que ele escolha a que melhor atender ao seu perfil de viagem”, complementa o executivo.

Os valores promocionais podem ser encontrados para bilhetes emitidos de ida e volta, com estadia de três noites ou um sábado, para viagens realizadas entre 01 de março e 31 de maio de 2018. O período de vendas vai das 20 horas de hoje até às 8h do dia 26 de fevereiro, segunda-feira. A tarifa PROMO permite que o Cliente faça a marcação gratuita dos seus assentos, com antecedência de até sete dias em relação à data do embarque.

Os bilhetes promocionais poderão ser adquiridos via site (www.voegol.com.br), agências de viagem e quiosques da empresa - não é válido para compras em lojas de aeroportos - e o pagamento pode ser feito em até 6 vezes sem juros. Mais informações e o regulamento completo da promoção podem ser acessados no site da empresa.