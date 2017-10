Nova sala de tomografia do Hospital do Câncer Alfredo Abrão trará econômia e agilidade nos atendimentos

O governador Reinaldo Azambuja participou nesta segunda-feira (02) da cerimônia de inauguração da sala de tomografia do Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão – Fundação Carmem Prudente de Mato Grosso do Sul.

Para o governador, o novo equipamento proporciona o que é fundamental no tratamento da doença – o diagnóstico precoce.

O equipamento, que possui a mais alta tecnologia em tomografia computadorizada, vai ampliar e aprimorar os atendimentos, antes terceirizados. O diretor presidente da instituição, Claudio Machado Osório destacou que a econômica pode chegar a R$ 120 mil mês.

O aparelho foi conquistado com a ajuda do deputado Geraldo Rezende que doou metade do recurso e a outra metade através de emenda coletiva dos deputados estaduais.

O Hospital de Câncer de Campo Grande – Alfredo Abrão disponibiliza atualmente 10 consultórios de Oncologia e 61 leitos para a assistência dos pacientes, além dos serviços de Quimio e Radioterapia.

Ainda de acordo com o diretor presidente Claudio Machado, o atendimento na nova sala de tomografia deve começar na próxima semana.

