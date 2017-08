Nova rotatória melhorará fluxo e dará mais segurança aos motoristas

A Prefeitura de Campo Grande elaborou uma pesquisa de contagem veicular classificada na região urbana onde se localiza a rotatória entre as avenidas Mato Grosso e Nelly Martins. O trabalho consolidado serviu de base para a realização das obras de melhoria e semaforização do local. O complexo viário será inaugurado amanhã depois de 5 meses de execução.

De acordo com os dados técnicos coletados in loco, o fluxo diário de veículos nesse cruzamento é 29.687, sendo que 40% desse total ocorrem no período das 9 horas às 18 horas. No chamado horário de pico, mais de sete mil veículos circulam pelo local. Considerando as vias do entorno (ruas laterais e paralelas), os estudos mostram que a região recebe diariamente um influxo de mais de 35 mil veículos, considerando as direções bairro/centro e vice-versa.

O trabalho da Agetran mostra que nos horários de maior movimento o tempo de espera dos motoristas para cruzar as duas avenidas gira em torno de 10 a 15 minutos. Com a nova rotatória e a semaforização, esse tempo médio poderá ser reduzido para três a cinco minutos.

Todo o projeto custou R$ 1, 6 milhão, numa parceria entre Governo do Estado e Prefeitura Municipal, envolvendo Detran e Agetran. De acordo com os levantamentos, a opção pela implantação de um viaduto no local se mostrou inviável visto o custo elevado da obra ( R$ 36 milhões) e o tempo para sua implantação ( projeto, licitação e execução) que, estima-se, poderia ultrapassar o período de seis anos.

A prefeitura simulou todos os dados de fluxo de veículos no local por meio de um programa computadorizado, feito com base em contagem diária de veículos. O levantamento demonstrou que com a redução da circunferência da rotatória, aumento da largura das pistas e implantação de semáforos e sinalização, haverá mais rapidez e segurança para motoristas, motociclistas e pedestres.

De acordo com os dados, essa intervenção no sistema viário da cidade proporcionará melhorias substanciais para aqueles que se deslocam no sentido leste/oeste, reduzindo o tempo de permanência no local e facilitando o acesso à região do Parque dos Poderes, Autonomista, Giocondo Orsi, Carandá Bosque, Mata do Jacinto e Novos Estados.

