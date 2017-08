Nova rotatória da Via Parque com a Mato Grosso promete melhorar o trânsito

A obra de readequação da rotatória das avenidas Mato Grosso e Nelly Martins (Via Parque) foi entregue à população nesta quarta-feira (16.8). As intervenções no local, feitas para dar mais fluidez ao trânsito, custaram R$ 1,6 milhão aos cofres do Governo do Estado. O recurso foi repassado à Prefeitura de Campo Grande, gestora da obra, por meio de convênio com o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS).

O governador Reinaldo Azambuja destacou a importância desta parceria para resolver os problemas da Capital.

A obra de readequação da rotatória teve início em 22 de março e durou menos de cinco meses. O Prefeito da Capital Marquinhos Trad destacou a importância do investimento na obra, especialmente para os mais de 35 mil motoristas que trafegam no local, diariamente.

Estimativa de autoridades de trânsito é que a trafegabilidade de veículos melhore em até 80% com as modificações feitas.

Na nova rotatória foram instalados quatro conjuntos de semáforos inteligentes – equipados com controladores que organizam o tempo de duração dos sinais verde e vermelho conforme o fluxo de veículos. A readequação ainda ampliou o número de faixas de rolamento da avenida Mato Grosso, de duas para três.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

