Nova rodada do Brasileirão começa com dois técnicos com risco de demissão

Com dois técnicos ameaçados de demissão – Levir Culpi, do Santos, 4º colocado, e Dorival Júnior, do São Paulo, 15º – o Campeonato Brasileiro entra hoje (21) na 30ª rodada. A nove etapas do fim, o líder Corinthians vai enfrentar o Botafogo no Rio de Janeiro e tentar manter a vantagem sobre o Grêmio, segundo colocado na competição até agora.

Para Culpi e Dorival, a obrigação de ganhar as partidas contra Atlético GO e Flamengo, respectivamente, ambas em casa, ficou clara nesta sexta-feira (20), quando os dirigentes de seus clubes resolveram esperar os resultados destes jogos para mantê-los ou não nos cargos. A demissão do técnico do Santos chegou a ser anunciada, mas foi cancelada depois de uma reunião da diretoria com ele e os jogadores.

Embora em 4º lugar, na zona de classificação direta para a Libertadores de 2018, o time do Santos foi mal recebido pela torcida depois do empate m 1x1 com o Sport, no Recife, nessa quinta-feira (19), quando perdeu a terceira posição para o Palmeiras. Torcedores foram ao Aeroporto de Congonhas e tentaram agredir os jogadores, enquanto os muros do Estádio da Vila Belmiro apareceram pichados com protestos contra a equipe e a diretoria.

Já no caso de Dorival Júnior, a diretoria do São Paulo resistiu à pressão para demiti-lo, após a derrota de 3x1 para o Fluminense, na quarta-feira (18) e resolveu esperar uma reação na partida que o time joga na capital paulista neste domingo (22), contra o Flamengo. Se perder, o São Paulo poderá entrar na zona de rebaixamento neste fim de semana.

Neste sábado, a rodada do Brasileirão começa com Vasco x Coritiba, às 17h, no Maracanã. Amanhã, jogam Santos x Atlético GO; São Paulo x Flamengo; Cruzeiro x Atlético MG; Atlético PR x Sport; Grêmio x Palmeiras; Bahia x Vitória; Ponte Preta x Avaí e Chapecoense x Fluminense. Encerrando a 30ª rodada, Botafogo e Corinthians se enfrentam na segunda-feira (23):

Veja a classificação do Campeonato Brasileiro:

1º Corinthians (59 pontos)

2º Grêmio (50)

3º Palmeiras (50)

4º Santos (50)

5º Cruzeiro (47)

6º Flamengo (46)

7º Botafogo (44)

8º Vasco (42)

9º Atlético PR (38)

10º Atlético MG (38)

11º Fluminense (38)

12º Chapecoense (35)

13º,Bahia (35)

14º Sport (35)

15º São Paulo (34)

16º Vitória (33)

17º Ponte Preta (32)

18º Coritiba (31)

19º Avaí (31)

20º Atlético GO (26)