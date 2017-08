Nova plataforma digital facilita cadastro para fornecedores do Estado

O Governo de Mato Grosso do Sul, mantendo seu compromisso de modernização e desburocratização da máquina pública, criou uma nova maneira para tornar os cadastros dos fornecedores mais simples, rápido e eficaz: o e-Fornecedor. A grande novidade é que com a nova plataforma digital, os fornecedores poderão enviar todos os documentos via sistema, não sendo mais necessário o envio de documentos físicos.

O novo módulo, já em fase de produção, chega para facilitar todos os processos de compras do Estado. Com o e-Fornecedor, os fornecedores e o governo estadual poderão manter um cadastro completo e atualizado, controlar documentos de certidões e prazos de validade de forma mais eficiente, certificar empresas para participação de pregões eletrônicos e ainda manter um histórico de penalidades das empresas de fácil consulta.

Além disso, o sistema é integrado com outros sites estaduais, facilitando o anexo de documentos por parte dos fornecedores, trazendo mais conforto e facilidade para os mesmos. Com menos entregas físicas e menos papéis, o processo de cadastro fica mais rápido para os servidores, menos burocrático para os fornecedores e mais transparente para a sociedade.

Resultado desse novo formato de gestão que vem sendo implementado na Central de Compras do Estado, o e-Fornecedor é uma iniciativa que surgiu a partir da identificação da necessidade de melhoria do processo de cadastro de fornecedores que desejavam participar do processo licitatório e seu posterior controle.

Segundo o secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, no modelo anterior, o processo de cadastro de fornecedores ocorria em grande parte de maneira manual. A partir dessas necessidades identificadas, o governo estadual propôs a criação do e-Fornecedor, que funciona como uma plataforma online para cadastro e consulta de fornecedores que desejam participar de processos licitatórios no Poder Executivo Estadual. “É uma mudança de conceito na administração pública. Estamos deixando a era analógica para entrar definitivamente na era digital”, pontuou Assis.

