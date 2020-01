Nova plataforma de matrículas da Reme reduz em 75% o atendimento presencial na Semed

Em apenas uma semana de operac?a?o, a “Matri?cula On-line” nova plataforma do sistema de matri?cula da Rede Municipal de Ensino (Reme), desenvolvida pela Age?ncia Municipal de Tecnologia da Informac?a?o e Inovac?a?o (Agetec), em parceria com a Secretaria Municipal de Educac?a?o (Semed), proporcionou a reduc?a?o de 75% nos atendimentos presenciais em relac?a?o ao mesmo peri?odo do ano passado, o que corresponde a 6.802 solicitac?o?es feitas via web.

Ao todo, nesta primeira semana, foram realizados apenas 2.328 atendimentos presenciais na Semed, o que evitou filas dos pais que perderam os prazos da matri?cula.

Para se ter uma ideia da agilidade do novo sistema, apenas nos dois primeiros dias de implantac?a?o os atendimentos virtuais cresceram 107%. O aumento no nu?mero de operac?o?es via web, segundo a chefe da Central de Matri?culas, Adriana Cedra?o, e? devido a facilidade de acesso ao novo sistema web, que esta? muito mais completo e intuitivo, agilizando as solicitac?o?es.

“A nova plataforma e? um divisor de a?guas no acesso da populac?a?o aos servic?os oferecidos pela Semed porque, passados todos os prazos, o responsa?vel tinha que comparecer pessoalmente a? Central de Matri?culas para disputar as vagas remanescentes, causando superlotac?a?o na Semed. Com a nova plataforma, e? possi?vel realizar pela internet qualquer solicitac?a?o durante todo o ano letivo”, disse Adriana Cedra?o.

Ale?m disso, e? possi?vel consultar de forma on-line o andamento e resultado da solicitac?a?o, que na?o demora mais de 15 minutos para ser verificado ou em ate? dois dias em regio?es de muita procura de vagas. O novo layout do site e? um dos fatores responsa?veis pela agilidade nas consultas.

“Queremos que a tecnologia aproxime a população e o governo municipal, que o cidadão acesse os principais serviços oferecidos pela Prefeitura pelo celular e de onde ele estiver”, explica Paulo Fernando Garcia Cardoso, diretor-presidente da Agetec, enfatizando ainda que “essa gestão entrega ferramentas tecnológicas que ajudam a solucionar problemas antigos como as filas quilométricas e a demora no atendimento”.

Para a coordenadora de sistemas da Agetec, Kellry de Moura, responsável pelo projeto Matricula On-line, o desafio foi o de sistematizar o processo das matrículas, que era 100% presencial e extensivo, pois demandava, entre outras funções, o deslocamento dos pais na Central de Matrículas e escolas com longas filas de espera. Um processo totalmente manual e desgastante para pais e servidores municipais.

“A entrega desse sistema totalmente intuitivo e de fácil alcance para a população de Campo Grande, além de satisfatório, nos remete que, sem dúvida, a gestão tem um olhar inovador e tecnológico em prol de facilitar o acesso aos serviços essenciais ao munícipe”.

Para os pais que tiverem du?vidas e desejarem buscar atendimento na Semed, os mais de 50 te?cnicos da Central de Matri?culas, ale?m dos te?cnicos da Agetec permanecera?o no Centro de Formac?a?o da Semed até o dia 31 de janeiro auxiliando a populac?a?o por meio dos quatro totens instalados na recepc?a?o e dos 55 computadores destinados a solicitac?a?o de vagas, transfere?ncias de alunos de unidades e demais consultas referentes ao processo de matri?culas.