Nova pesquisa de Páscoa indica variação de até 112% nos preços dos peixes e de 73% para os chocolates

Campo Grande (MS) – A segunda pesquisa de preços de peixes da Páscoa 2017, realizada pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), divulgada nesta quarta-feira (12.4), aponta variação de até 112% nos preços dos pescados comercializados em estabelecimentos de Campo Grande. Já os valores dos ovos de chocolates variam até 73% de um supermercado para outro.

O superintendente do Procon/MS, Marcelo Salomão, salienta que o levantamento, tanto dos ovos de Páscoa quanto dos peixes inclui uma análise comparativa com a primeira pesquisa realizada em março deste ano, com o objetivo de verificar a variação dos preços com a proximidade do feriado da Páscoa. “A intenção da pesquisa é contribuir para que o consumidor saiba em quais estabelecimentos será possível economizar”, ressalta.

A pesquisa dos peixes foi realizada em 16 estabelecimentos comerciais da Capital entre os dias 1º e 6 de abril e a dos chocolates de 1º a 7 de abril em nove supermercados. As tabelas completas podem ser acessadas no site do Procon/MS, no item Pesquisas de Preços.

Pescados

A maior variação na cotação é a do dourado inteiro, encontrado por preços que vão de R$ 18,79 a R$ 39,90 o quilo, uma variação de 112% entre os estabelecimentos que ofertam os maiores e os menores preços. Nessa coleta, foram pesquisados 42 itens entre peixes de água doce, salgada e diferentes tipos de bacalhau.

Dentre os itens comparados nos dois levantamentos, de março e de abril, 20 tiveram redução dos preços médios verificados em relação à pesquisa de março deste ano, entre 0,81% e 31,32%. O produto com maior queda de preço foi o salmão de 500g, que era encontrado, em média, por R$ 41,64 e nessa pesquisa está custando R$ 28,60, em média, com preços entre R$ 20,98 e R$ 35,98. Confira a tabela.

Ovos de chocolate

O levantamento de preços dos ovos de chocolate inclui 92 itens pesquisados em nove estabelecimentos da Capital. O produto com maior variação de preço é o Bis Meio a Meio de 530g, que foi encontrado com preços de R$ 34,90 a R$ 60,40, o que corresponde a uma variação de 73%. No entanto, a média de variação entre todos os itens pesquisados é de 20,41%. Na pesquisa é possível saber ainda quais estabelecimentos ofertam o maior número de itens com menor preço.

Com relação à comparação entre a primeira pesquisa de chocolate, cotada entre os dias 13 e 21 de março, e a divulgada nesta semana, é possível constatar que a maior variação foi de cerca de 26%. Sete itens tiveram aumento do preço médio no período; 10 mantiveram o preço e 53 itens tiveram redução no preço ofertado ao consumidor. O Laka Meio Diamante Negro de 205g, na época da primeira pesquisa, estava sendo vendido, em média, por R$ 57,10 e agora pode ser encontrado por R$ 24,99, uma queda de cerca de 56% no preço. Confira a tabela.

Keyla Tormena – Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS)

