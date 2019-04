Nova logomarca da Feira do Artesão Livre é selecionada após concurso realizado com reeducandos da capital

Campo Grande (MS) – Além dos artesanatos confeccionados por pessoas em privação de liberdade de Mato Grosso do Sul, este ano, a 10ª edição da Feira do Artesão Livre – “Especial Dia das Mães” terá uma novidade – a logomarca do evento também desenvolvida por reeducandos. O concurso foi realizado nos presídios de Campo Grande no período de 18 a 29 de março e contou com 48 trabalhos inscritos.

A iniciativa foi realizada pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) em parceria com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Poder Judiciário, Defensoria Pública e Conselho da Comunidade de Campo Grande; as quais são responsáveis pela organização da Feira do Artesão Livre.

Para a escolha do desenho, foi realizada uma comissão julgadora formada por representantes de cada instituição. A logomarca vencedora será utilizada no material de divulgação das próximas edições da feira.

De acordo com a titular da 50ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, promotora Renata Ruth Fernandes Goya Marinho, o regulamento de participação foi enviado para as unidades penais de Campo Grande de regime fechado, semiaberto e aberto, masculino e feminino, convidando as pessoas a participarem da iniciativa. “O objetivo foi trazer um diferencial este ano, então promovemos um concurso para a escolha da logomarca de algo que represente a feira”, explicou Renata.

A comissão analisou três critérios: relação com o tema do evento, clareza da comunicação e criatividade. Serão premiados com certificado de participação os autores das artes que ocuparam os três primeiros lugares na classificação. O vencedor ainda receberá um brinde surpresa.

A chefe da Divisão de Trabalho Prisional da Agepen, Elaine Cecci, destacou que o envolvimento dos internos com a arte é de grande importância durante o período do cumprimento da pena.

“Toda atividade cultural, artística, dentro de uma unidade, traz uma humanização da pena, traz uma leveza para o ambiente e é uma forma dos internos se integrarem nesse evento, que é tradicional na Agepen. A intenção não era revelar artistas, necessariamente, mas fazer com que eles participassem. Ter essa proximidade do servidor com a massa carcerária de uma maneira humanizada, porque a Agepen não tem só esse intuito de prender, de punir, mas de ressocializar”, afirmou Elaine.

A logomarca vencedora foi do interno Oséias Souza Carvalho, do Instituto Penal de Campo Grande, que conquistou o segundo lugar também. A terceira colocação foi da reeducanda Nair Chaves Veslasques, que cumpre pena em regime semiaberto na capital. A execução dos trabalhos foi coordenada pelos chefes dos setores de trabalho das unidades penais.

Presente na reunião, a juíza Denise de Barros Dodero parabenizou a todos os envolvidos pela iniciativa. “Projetos como esse humanizam a pena e cumprem com dignidade o intento de ressocialização dos apenados, são esperanças concretizadas. Felizmente temos profissionais dedicados e comprometidos com a pacificação social e, consequentemente, com a diminuição dos índices de criminalidade”, ressaltou a magistrada.

Também participaram da comissão julgadora a promotora de justiça, Paula da Silva Volpe; a defensora pública, Thaisa Raquel Albuquerque Defante; a diretora de Assistência Penitenciária da Agepen, Elaine Arima; e a representante do Conselho da Comunidade de Campo Grande, Sueli de Melo Silva.

Feira do Artesão Livre

Realizada desde 2014, a Feira do Artesão Livre tem como objetivo expor à população trabalhos desenvolvidos pelos detentos nas unidades prisionais de Mato Grosso do Sul, possibilitando a profissionalização na área de artesanato; comercialização das peças e geração de renda para pessoas em situação de privação de liberdade.

Anualmente, são realizadas duas exposições – em alusão ao Dia das Mães e Natal. Em todas as edições, a organização procura proporcionar novidades para chamar a atenção e fomentar o envolvimento dos participantes.

Este ano, a 10ª Edição da Feira do Artesão Livre será realizada de 8 a 10 de maio, no átrio do Fórum de Campo Grande.

Texto: Tatyane Santinoni, Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), com informações do Ministério Público de Mato Grosso do Sul.