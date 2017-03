Nova Iguaçu inicia campanha para frear entrada de febre amarela no município

A prefeitura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, iniciou hoje (23) uma ação de vacinação para impedir a entrada da febre amarela no município. O chamado cinturão de bloqueio de vacinação contra a febre amarela é uma medida de prevenção. A ação será feita por agendamento e os moradores dos bairros localizados na zona da mata e próximos a áreas rurais de Nova Iguaçu serão os primeiros a receber a imunização.

Equipes da Saúde da Família visitarão as residências fazendo o cadastramento das famílias e marcando o dia para imunização no posto mais próximo. A expectativa é de que sejam imunizadas a população dos bairros de Vila de Cava, Austin, Miguel Couto, Rio D’Ouro, Tinguá, Jaceruba e Adrianópolis.

A prefeitura de Nova Iguaçu lembra que a cidade não está incluída como região de risco e por isso a ação terá como objetivo criar um cinturão de bloqueio vacinal antes da campanha municipal, que começará em duas semanas, prazo dado pela Secretaria Estadual de Saúde para envio das doses necessárias para vacinação de todo público alvo (de 9 meses a 60 anos).

Há quase dois meses, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES) adotou o mesmo procedimento em municípios das regiões noroeste, norte, centro sul e região serrana do estado, isto é, que fazem divisa com Minas Gerais. Foram 350 mil doses da vacina durante a campanha.

*Estagiário sob supervisão de Denise Griesinger

Veja Também

Comentários