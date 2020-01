Nova frente de recapeamento vai recuperar 11,9 km de vias na Progresso e Carlota

Já está em andamento a primeira frente de recapeamento da Avenida Salgado Filho, um trecho de 1,5 km da avenida que atravessa os bairros Progresso e Carlota, região pavimentada há mais de 30 anos, com o asfalto desgastado e praticamente todo retalhado por sucessivos serviços de tapa-buraco.

O planejamento nesta região, onde a Águas Guariroba vai substituir a rede de água de cimento amianto por PVC, prevê a execução de quase 12 quilômetros de recapeamento (11,956 km ).

Nesta fase, a área de intervenção na Salgado Filho abrange um trecho de 1,5 km, que começa na Avenida Eduardo Elias Zahran e se estende até a Avenida Fábio Zahran, perto do Parque Linear Cabaça, na Praça do Preto Velho. A chegada do novo pavimento foi saudada com entusiasmo pela microempresária Ivey Moreira, dona de um restaurante. Ela tem testemunhado ao longo dos últimos anos sucessivos remendos no asfalto .

“Exatamente aqui em frente do meu restaurante, tinha um buraco até a semana passada”, lembra. O médico Sirlei Queiroz avaliou como positiva a decisão da Prefeitura de recorrer a uma solução duradoura (o recapeamento) para recuperar o pavimento do bairro.

O recapeamento nesta região da cidade começou pela Rua Hélio de Castro Maia, depois da Salgado Filho. Receberão asfalto novo a Travessa João Domingos, Rua Quintino Bocaiuva, Giocondo Orsi, Planalto, Carlinda Tognini, São Cosme e Damião, Estevão Capriata, Hebert Moses, Regente Feijó e as ruas do Cruzeiro, Dolar, Libra e Lira.

Avenida Salgado Filho

Além deste trecho da Salgado Filho, na região das vila Progresso e Carlota, está na programação deste ano o recapeamento de mais 2.500 km da via (que em toda sua extensão tem 4,3 km), entre as avenidas Eduardo Elias Zahran e a Avenida Tiradentes, já no BairroTaveirópolis.

Até agora, como parte do planejamento de recapeamento das vias onde a Águas Guariroba substituir a rede de água, já foram executados 20 km de recapeamento. Neste mês, foi recapeada a Rua Antônio Maria (entre as avenidas América e Ernesto Geisel) e aplicado pavimento novo da 13 de Maio, da Rua João Pedro de Souza até a Avenida Fernando Correa da Costa.

Também já receberam asfalto novo a 14 de Julho (da Avenida Consolação até a Avenida Fernando Correa da Costa); Pernambuco; Arthur Jorge; Euclides da Cunha; Avenida América; Silveira Martins; Winston Churchill e General Nepomuceno