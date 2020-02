Nova edição da Revista da PGE é publicada

Com novo layout a edição nº 15 da Revista da PGE traz, de acordo com a procuradora-Geral do Estado, Fabíola Marquetti Sanches Rahim, “publicações de artigos, ensaios e pareceres escritos, por procuradores do Estado e convidados, de uma maneira leve e interessante no formato digital, afim de que a sociedade em geral tenha fácil acesso aos trabalhos produzidos”, afirma.

Sobre a leitura da Revista da PGE, ela acrescenta que “proporcionará diversos pontos de vista e opiniões sobre temas em discussão na atualidade. Além de considerações ímpares em ensaios e pareceres”.

A Revista da PGE/MS tem por objetivo disponibilizar aos operadores do Direito e à sociedade em geral o fácil acesso aos trabalhos produzidos por procuradores do Estado de MS, operadores jurídicos e demais autores que tiveram seus materiais selecionados pela Comissão Editorial, com a publicação de temas de interesse da advocacia pública em geral, além de trabalhos da instituição.

Ao todo foram selecionados 11 artigos, três ensaios e dois pareceres para o conteúdo da Revista. Além de representantes de Mato Grosso do Sul, também compõem o quadro de autores selecionados representantes do Paraná, Pará, São Paulo e Tocantins.

Todo material dos interessados foi enviado para a Escola Superior de Advocacia Pública (Esap), setor integrante da PGE-MS e responsável pelas etapas de seleção de conteúdo para a publicação, junto com a Comissão Editoral – formada por procuradores de diversos setores da instituição.

Para a diretora da Esap e editora da Revista da PGE, Ludmila Santos Russi de Lacerda, os desafios de todo o processo – desde a elaboração do edital até a finalização e publicação dos conteúdos – foram muitos, porém “temos colegas da instituição com ótima produção de conhecimento, prova que algumas temáticas foram inscritas em congressos nacionais e também aprovadas. Além de que em um só tempo com a Revista da PGE foi possível prestigiá-los, além de convidados que foram ímpares com as contribuições”, declara.

A publicação pretende também auxiliar o leitor na pesquisa de temas jurídicos relevantes e subsidiar debates sobre a legislação federal e estadual.

A Revista da PGE-MS está em formato eletrônico e publicada no site oficial da instituição.