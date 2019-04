Nova edição da Cartilha do Pescador já contém novas regras de pesca

Campo Grande (MS) – Uma nova Cartilha do Pescado, com todas as mudanças na legislação promovidas pelo cota zero, já está disponível na página da PMA www.pm.ms.gov.br

O tenente coronel da PMA, Ednilson Queiroz – responsável pela comunicação do órgão explica que o documento traz também informações sobre a proibição de pesca do dourado e a determinação de tamanhos máximos de captura para quatro espécies.

Algumas espécies como o peixe Palmito, que também existe na bacia do rio Paraná, e lá é conhecido como BOCA-DE-BATOM, também possui determinação de tamanho mínimo de captura de 35 centímetros.

A publicação ainda traz uma tabela com determinação de tamanhos mínimos de captura para 11 espécies de iscas vivas e as normas sobre sua captura e transporte, além de prescrever todos os petrechos proibidos.

Também estão relacionados os rios em que a pesca é proibida em qualquer tempo, e aqueles onde só se permite a pesca na modalidade pesque-solte.

A publicação, que traz orientação sobre a licença de pesca e um passo-a-passo da nova forma de emiti-la, pode ser acessada, ou impressa, pelo portal da Polícia Militar –www.pm.ms.gov.br.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)