Nova diretoria toma posse na FCPMS-HCAA

Da Redação com Assessoria

Da equerda para direita: Dr. Gustavo M. Medeiros, Eduardo N. Ferzeli, Harduim Reichel, Sueli L. Telles e o Presidente Amilcar S. Júnior - Foto: Divulgação/Assessoria

Foi realizada nesta sexta-feira (17) a cerimônia oficial de posse dos novos membros da diretoria da FCPMS-HCAA (Fundação Carmem Prudente de MS- Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão), eleita pelo Conselho Curador da instituição para o quadriênio 2020-2024.

A nova direção é composta por:

Presidente:Amilcar Silva Júnior

Vice-presidente: Sueli Lopes Telles

Diretor-Geral: Dr. Gustavo Mendes Medeiros

Diretor-Superintendente: Harduim Reichel

Diretor-Financeiro: Eduardo Naglis Ferzeli

Rede Feminina de Combate ao Câncer: Magda B. Alves

Sobre a FCPMS-HCAA

A Fundação Carmem Prudente de Mato Grosso do Sul -Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão, é uma entidade filantrópica que foi instituída com a missão de prover tratamento especializado de alta qualidade, humanizado e célere aos pacientes oncológicos, inspirada por uma grande rede voluntária, movida pelo amor ao próximo, pela solidariedade e responsabilidade social.

Beneficente e sem fins lucrativos, a Instituição busca suprir a grande demanda de consultas, exames, tratamentos e cirurgias buscando a reabilitação dos pacientes com câncer, além de realizar programas de prevenção, proteção e promoção da saúde dos cidadãos.

Único hospital totalmente especializado em oncologia de Mato Grosso do Sul, atende 98% de pacientes oriundos do SUS. A admissão dos pacientes se dá, pelo SISREG (Sistema de Regulação), conforme normas do Ministério da Saúde.

Nos últimos anos o HCAA registrou um crescimento de quase 100%, saltando de 109.000 procedimentos registrados em 2013, para mais de 200.000 mil atendimentos até o ano de 2018. Atualmente são feitos cerca de 18 mil procedimentos por mês voltados ao diagnóstico (consultas e exames), tratamento (cirurgias, quimioterapias, radioterapias, braquiterapias, hormonioterapias) e reabilitação (psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição e serviço social) e a prevenção (palestras e campanhas) relacionados à doença.