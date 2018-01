Nova diretoria do CRF toma posse hoje à noite

O evento será no auditório do CREA/MS (Rua Sebastião Taveira, 272 - Bairro Monte Castelo), às 19h20, e é aberto ao público - Arquivo

O CRF/MS (Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul) realiza na sexta-feira (19) a Solenidade Pública de Posse dos Diretores, Conselheiros Federais e Conselheiros Regionais de Farmácia.

Na ocasião serão apresentados os novos líderes do setor farmacêutico do Estado, bem como as novas diretrizes de atuação do Conselho em benefício da sociedade.

O evento será no auditório do CREA/MS (Rua Sebastião Taveira, 272 - Bairro Monte Castelo), às 19h20, e é aberto ao público.

A confirmação de presença pode ser feita pelo telefone: 67 3325-8090 ou eventos@crfms.org.br.