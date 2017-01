Nova diretoria da Colônia Paraguaia toma posse nesta sexta-feira

A nova diretoria da Colônia Paraguai, para administrar a entidade no biênio 2017/2018, toma posse nesta sexta-feira (20), a partir das 20h. O evento acontece na sede da Colônia, na rua Ana Luiza de Souza, 610, na Vila Pioneira em Campo Grande.

O novo presidente é o advogado Albino Romero, que fará o seu quarto mandato á frente da Associação Colônia Paraguaia no Mato Grosso do Sul. Tomam posse durante a cerimônia, os membros da Diretoria-Executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo Permanente.

A escolha aconteceu na sede da entidade, no dia 9 de novembro, durante assembleia geral, onde a definição aconteceu por unanimidade.

Em seu 4º mandato como Presidente da Colônia, Albino Romero comprova desta forma sua liderança, principio ético, moral e transparência.

?

Veja Também

Comentários