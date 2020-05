Nova 14 de Julho e estratégias em obras para lidar com a pandemia são destaques em blog internacional

O Reviva veio antecipando esse novo olhar sobre as cidades e isso acabou coincidindo com o que precisamos agora, de distanciamento social. - Foto: Glenda Gabi

As mudanças estruturais feitas na Rua 14 de Julho nos últimos anos são exemplo de uma configuração de cidade que se adapta para o “novo normal” em decorrência da pandemia de coronavírus que acomete o mundo e, por isso, é destaque no blog do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID – em Inovação em Gestão Pública.

A reportagem evidencia uma rua com mecanismos que garantem uma melhor vivência do espaço, com calçadas mais largas, mais espaço para o pedestre, acessibilidade e conforto para caminhar, que, neste momento, são características que acabam se moldando às orientações das autoridades em saúde de evitar as aglomerações e transitar por ambientes arejados, ao ar livre. “O que as cidades estão fazendo para se adaptar hoje por conta do coronavírus é, justamente, o que fizemos na 14, ampliando o espaço para as pessoas, reduzindo os espaços para os carros.

O Reviva veio antecipando esse novo olhar sobre as cidades e isso acabou coincidindo com o que precisamos agora, de distanciamento social. O centro, de certa maneira, se beneficia por se tratar de uma via pública e não de um ambiente confinado, como os shoppings, por exemplo”, afirma a coordenadora do Reviva Campo Grande, Catiana Sabadin. Outra característica da rua é a integração ao uso de outros modais, alternativos ao transporte público.

No texto divulgado no Blog, a cidade ainda é ressaltada por ser a capital com menor índice de COVID-19 no país, com destaque para as estratégias estabelecidas pela Prefeitura Municipal para lidar com a pandemia nas obras de construção civil. Após a autorização da retomada das frentes de trabalho nas obras de revitalização do centro, uma série de protocolos de biossegurança foi definida para evitar a disseminação da doença, como uso de máscaras pelos trabalhadores, higienização no canteiro de obras, distanciamento social e ventilação natural dos ambientes.

