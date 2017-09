Nova coleção do Grupo Corpo por H.Stern tem joias inspiradas em diferentes balés

A coleção Grupo Corpo por H.Stern está ganhando novas linhas de joias, inspiradas em diferentes balés da companhia mineira de dança. Seguindo a espinha dorsal da coleção, originalmente lançada em 2009, as criações exaltam a força dos movimentos dos bailarinos e a magia cenográfica dos balés em visuais exuberantes.



Desenhados pela equipe de criação da joalheria - que mais uma vez dissecou as coreografias da família Pederneiras e de sua trupe em busca de novas inspirações - anéis e brincos ganham agora versão de ouro polido, refletindo também a luz intensa que ambienta os espetáculos d’O Corpo.

Joias cuidadosamente concebidas como pequenas esculturas traduzem movimento através da tridimensionalidade moldada no ouro e em pedras preciosas. Saiba mais a seguir sobre as joias e os balés que as inspiraram:

Breu - A estética repleta de fortes contrastes do balé Breu, 2007, foi traduzida pela H.Stern em joias de formas tridimensionais volumosas. Compostas por uma teia retorcida de ouro amarelo com movimentos sinuosos e espaços vazados, fazem lembrar o espetáculo em seu marcado jogo de contrastes entre o preto e o branco, luzes e sombras, oposição das formas geométricas do cenário do figurino frente às curvas dos corpos dos bailarinos. Em anel e um par de brincos esta contraposição de formas é vista através de hastes retas de ouro contornadas por linhas cheias de curvas que desenham movimentos orgânicos em alusão à dança sensual. No anel, cinco aros com formas complementares são unidos discretamente por um pequeno elo na parte inferior, preservando a articulação e um suave balanço entre eles.

O balé: Reflexão poética sobre a barbárie humana, Breu é definido como “a mais demolidora partitura de movimentos escrita por Rodrigo Pederneiras em 30 anos como coreógrafo do Grupo Corpo”. A sensualidade e o lirismo dão espaço a novos códigos de movimento. Desta vez, a potência e a rispidez dão o tom. O espaço cênico é emoldurado por grandes placas negras e brilhantes, dispostas lado a lado com precisão e frieza geométricas. Também em preto e branco, o figurino divide ao meio os corpos dos bailarinos que, sob a incidência da luz, emprestam volume e sinuosidade à estética retilínea e bidimensional do cenário.

Triz – O intrigante visual das cordas suspensas no cenário do balé Triz (2013) deu origem a joias formadas por um fio contínuo de Ouro Nobre 18K - a liga exclusiva da H.Stern com tonalidade champanhe – que se entrelaça sinuosamente em um constante ir e vir. Por vezes, surge cravejado de diamantes cognac lembrando os bailarinos que vêm e vão no palco, como em passes de mágica. A linha conta com anel e um par de brincos longos que se assemelham à cortina de cordas do cenário por onde os corpos deslizam, constantemente por um triz.

O balé: A origem mais provável da palavra triz seriam os vocábulos gregos triks/trikós (pelo, cabelo), simbolizados na famosa expressão “por um triz”. Com cerca de quinze quilômetros de cabo de aço, a arquitetura cênica alude ao caráter opressor desta obra do Grupo Corpo, e Lenine construiu a trilha musical utilizando somente instrumentos de corda. Na coreografia, os movimentos dos bailarinos atuam em estado de tensão permanente - qualquer átimo de imprecisão, pode ser fatal.

