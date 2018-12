Nova central vai monitorar desde a captação até a reservação e distribuição de água pela Sanesul

Campo Grande (MS) – O novo Núcleo de Operações e Controle (NOC) dá Sanesul foi inaugurado nesta sexta-feira, dia 13, pelo governador Reinaldo Azambuja.

Segundo ele a nova central possibilitará o monitoramento em tempo real os reservatórios de água e evitar o desperdício.

O Núcleo de Operações e Controle (NOC) da Sanesul atende inicialmente os municípios de Dourados, Corumbá, Ponta Porã, Três Lagoas e Maracaju, mas será expandido para as 68 cidades sob a concessão da empresa pública.

A tecnologia do NOC permite também visualizar o índice de produção dos poços e a quantidade de água disponível em cada reservatório da Sanesul. Por meio de painéis instalados no Núcleo, os técnicos conseguem monitorar a distribuição de água e, com base nos dados coletados, é possível identificar de forma rápida as eventuais falhas e acionar as unidades locais para iniciar reparos.

Na mesma cerimônia de inauguração, Reinaldo Azambuja entregou 62 novos carros utilitários, oito retroescavadeiras e um caminhão para serem usados na prestação de serviço de saneamento em 45 municípios.

Reinaldo destacou ainda que já foram destinados para a Sanesul mais de R$ 12 milhões em máquinas, veículos e equipamentos nesses quatro anos de mandato.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)