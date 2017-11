Nova campanha de promoção do turismo de MS é apresentada para público europeu em Londres

Campo Grande (MS) – De 6 a 8 de novembro acontece uma das mais importantes feiras da indústria global do turismo na Europa: a World Travel Market (WTM), em Londres (UK). O Governo do Estado, por meio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), participa do evento em parceria com a Embratur e faz a apresentação internacional do “Visit MS”, a nova campanha de marketing promocional do turismo do Estado.

O diretor presidente da Fundtur, Bruno Wendling, destaca a importância da presença do turismo sul-mato-grossense no evento. “Escolhemos a WTM Londres para lançarmos nossa nova campanha de promoção e divulgação para o mercado internacional, pois esta é a maior feira do segundo semestre na Europa. Foi neste evento também que, em 2013, Bonito ganhou o prêmio de melhor destino de turismo responsável do mundo, o World Responsible Tourism Awards”, pontua.

Uma das estratégias da Fundtur é apresentar Mato Grosso do Sul como destino referência em natureza e ecoturismo, segmento que tem atraído cada vez mais estrangeiros, com a capacitação “Visit MS – você no seu melhor Estado” marcada para todos os dias do evento no auditório no Estande Brasil.

Na ocasião, também será lançada a versão em inglês do site, que é um canal permanente tanto para o turista que deseja conhecer o destino MS, quanto para o profissional. Entre as atividades está a experiência com os Óculos de Realidade Virtual de destinos turísticos de MS, que será levado pelo Estado pela primeira vez ao público da WTM London.

Segundo a gerente de mercado da Fundtur, Karla Cavalcanti, o lançamento do site e mídias sociais para o mercado internacional é um grande passo para a promoção do turismo de Mato Grosso do Sul. “O Visit MS oferece canais permanentes para abastecer esses mercados com informações atualizadas o ano todo, aumentando o impacto de nossas ações internacionais”, destaca.

Mercado europeu

O Reino Unido é mercado prioritário para a promoção do turismo de Mato Grosso do Sul, que há anos tem estabelecido relacionamento com os países da região com participações em feiras e eventos, além da realização de famtours e press trips.

De acordo com o Ministério do Turismo, o Brasil registrou recorde na entrada de turistas estrangeiros em 2016 e chegou a 6,6 milhões de visitantes, um aumento de 4,3% em relação ao ano passado. A Europa representa 24,4% desses turistas.

Débora Bordin – Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS)

Foto: Alexis Prappas