Nova Andradina lidera ranking da CGU em Mato Grosso do Sul

O Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) apontou Nova Andradina na liderança do ranking da Escala Brasil Transparente (EBT) entre todos os municípios de Mato Grosso do Sul. O levantamento foi realizado em 2016 e divulgado na quinta-feira (11).



O ranking criado pela CGU mostra os municípios e estados que mais avançaram no cumprimento da Lei de Acesso à Informação (LAI). Com nota 10 em todos os critérios de avaliação, Nova Andradina também integrou a relação de 67 municípios que obtiveram nota máxima entre as mais de 5 mil cidades do País.



“Em 2015, havíamos atingido a pontuação de 7.92, ficando bem à frente de mais de 10 capitais brasileiras e vários municípios. Mas obter a pontuação máxima era um foco da nossa administração. Um trabalho agora reconhecido por meio do levantamento feito pela CGU”, comentou o ex-prefeito Roberto Hashioka.



A Lei de Acesso à Informação foi regulamentada em Nova Andradina no ano de 2013, assim como a adesão do município ao programa Escala Brasil Transparente - uma ferramenta da CGU criada para apontar exemplos promissores quanto à aplicação de recursos públicos e medir a transparência de estados e municípios em todo o País.



“Na época, também regulamentamos o Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão [e-SIC], a Ouvidoria e otimizamos toda estrutura organizacional da Prefeitura. Foi um trabalho árduo, possível graças ao empenho e a dedicação de toda a equipe de servidores”, acrescentou Hashioka.



Premiação



O trabalho voltado para a transparência na gestão pública em Nova Andradina já havia sido reconhecido nacionalmente. Em novembro de 2016, por exemplo, Hashioka recebeu das mãos do ministro Gilberto Kassab o "Prêmio Mérito Brasil da Governança e Gestão Pública", concedido pelo Tribunal de Contas da União (TCU).



À época, os ministros elegeram cinco prefeitos do País para receber a premiação em reconhecimento ao exemplo de gestão, aplicação de recursos públicos e serviços prestados à sociedade. Nova Andradina foi destacada por obter o melhor desempenho de toda a região Centro-Oeste.



Além do prêmio concedido pelo TCU e a liderança no ranking da EBT, Nova Andradina despontou nos últimos quatro anos como o município mais premiado de Mato Grosso do Sul, com premiações nacionais e regionais concedidas por diferentes instituições, como Sebrae, Fundação Abrinq entre outras.



“Fizemos um belo trabalho em equipe, tanto que nesse período praticamente todos os nossos secretários municipais e muitos servidores públicos receberam premiações por conta do trabalho desenvolvido. É um reconhecimento que deve ser compartilhado e credenciado a todos”, completou o ex-prefeito.

