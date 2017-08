Nova Andradina irá sediar 1ª Formação Profissional em Reflexologia de MS

Nova Andradina irá sediar entre os dias 18 e 23 de setembro o primeiro Curso de Formação Profissional em Reflexologia de Mato Grosso do Sul. A capacitação será ministrada pelo Centro Brasileiro de Reflexologia (CEBRARE) em apenas uma semana, com aulas das 8h30 às 18h, todos os dias.



“Será a primeira qualificação do gênero no Estado, justamente com o objetivo de capacitar pessoas para trabalharem com a Reflexoterapia na região. A proposta é oferecer uma formação simples, dinâmica, prática e eficiente, dando ao aluno toda a estrutura de conhecimento para que ele possa atuar profissionalmente”, destacou a reflexoterapeuta Josiane Garcia, uma das instrutoras do CEBRARE.



Recomendada desde 2012 pela Organização Mundial de Saúde (órgão ligado à ONU), a Reflexologia – uma técnica não-invasiva – foi recentemente reconhecida e aprovada pelo Governo Brasileiro para ser utilizada no SUS, contudo, ainda faltam profissionais. Em alguns casos, a remuneração pode chegar a mais de R$ 12 mil mensais por três dias de atendimento.



“As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste possuem um grande déficit de profissionais nessa área e, por isso, começamos essa missão de levar a possibilidade de terem mais um aliado na luta por qualidade de vida, de saúde e profissionais que façam a diferença”, complementou Josiane.



As inscrições para o curso em Nova Andradina poderão ser realizadas de 4 a 9 de setembro. As vagas são limitadas e haverá desconto no valor à vista para quem se inscrever nos dois primeiros dias.

