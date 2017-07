Nova Andradina convoca população para audiência pública sobre Zona Azul

Entidades como a Associação Comercial de Nova Andradina (ACINA) e a 7ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), com o apoio do Ministério Público Estadual (MPE), reforçaram nesta semana a divulgação da audiência pública sobre o funcionamento do sistema de estacionamento rotativo conhecido como “Zona Azul”.



O evento será realizado nesta terça-feira (1), na Câmara de Vereadores, a partir das 19h30. Os interessados em se manifestar devem chegar antes das 19h, para se inscrever. Além da ACINA, OAB e MPE, estarão presentes representantes do Executivo, Legislativo municipal e da empresa Serrana Mobilidade, que é a responsável pela execução dos serviços.



“Convidamos toda a população para participar, pois será o momento propício para esclarecer dúvidas, apresentar queixas e apontar sugestões que possam aprimorar o funcionamento da Zona Azul. A participação de todos é muito importante, uma vez que todas as partes envolvidas estarão presentes”, destacou o presidente da ACINA, empresário Maurício Nunes.



De acordo com o dirigente, na ocasião também será apresentado parecer técnico que aponta irregularidades apuradas na formatação do sistema de estacionamento rotativo. O levantamento que foi elaborado por uma comissão de advogados, com o apoio da ACINA e da OAB, inclusive, já foi entregue à Promotoria de Justiça de Nova Andradina.



“Então é muito importante que todos participem, não apenas com queixas, mas, principalmente, com sugestões para melhorar o funcionamento da Zona Azul em nossa cidade. Todas as partes estão dispostas a dialogar, desta forma, não podemos perder essa oportunidade”, complementou o presidente da Associação Comercial de Nova Andradina.

