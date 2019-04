Nova Andradina comemora 60 anos com importantes investimentos do Governo do Estado em saneamento básico

Campo Grande (MS) – Nova Andradina completa 60 anos de emancipação político-administrativa nesta terça-feira (30.4) com importantes avanços na área de saneamento. São R$ 40 milhões em projetos concluídos, em execução e a executar, sendo R$ 35 milhões são de recursos próprios da Sanesul, integralmente aplicados nos sistemas de água e esgoto.

Atualmente, a Sanesul realiza melhorias no Sistema de Esgotamento Sanitário do município, com ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto, execução de 77 km de rede coletora de esgoto e cerca de 9 mil ligações domiciliares, entre outras obras, que contam também com recursos do Governo Federal,via Funasa, de R$ 4,6 milhões.

Recentemente, o prefeito José Gilberto Garcia esteve na sede administrativa da Sanesul, para a reunião sobre a revisão contratual das metas estabelecidas no Contrato de Programa entre a Sanesul e o município. De acordo com o Grupo de Trabalho criado, a Sanesul continuará investindo no município para manter a qualidade de atendimento no abastecimento de água e buscará ampliar gradativamente os níveis de cobertura de coleta e tratamento do Esgotamento Sanitário.

“Poucos Estados no Brasil têm hoje a capacidade que nós estamos tendo de investir com recursos próprios, transformando a vida das pessoas, elevando os bons índices de saneamento básico em Mato Grosso do Sul, beneficiando a nossa população. Parabéns pelo aniversário de emancipação e que novos projetos sejam comemorados no próximo ano”, comentou o diretor presidente da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), Walter Carneiro Junior.

