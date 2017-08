Campo Grande (MS) – Exames confirmaram que botulismo foi a causa da morte dos 1100 bovinos em propriedade rural no município de Ribas do Rio Pardo, ocorrida na semana passada. Em nota técnica divulgada nesta sexta-feira (11.8), a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul (Iagro) e a Superintendência Federal de Agricultura em Mato Grosso do Sul (SFA/MS) informam que os animais sofreram infecção alimentar. Leia a nota técnica na íntegra.

