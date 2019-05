Nota Oficial

O Governo do Estado acompanha as investigações desencadeadas pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (8.5), em Campo Grande, no âmbito da Secretaria Estadual de Educação, e já determinou à Procuradoria-Geral do Estado a colaboração integral das ações, visando o compartilhamento das informações para avaliação e tomada de medida prevista em lei.

No entanto, reitera que devem ser evitados julgamentos prévios quanto a conduta de agentes públicos ocupantes de cargos no governo.

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Campo Grande, 08 de novembro de 2018