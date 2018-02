Nota Oficial

O Governo do Estado decretou luto oficial de três dias pela morte do ex-governador Wilson Barbosa Martins - Divulgação

O Governo do Estado lamenta a morte do ex-governador Wilson Barbosa Martins, ocorrida nesta madrugada (13) em Campo Grande. Defensor da democracia, o dr Wilson, como era conhecido, foi um dos que lutaram pela eleição direta para presidente da República, e nos dois mandatos como governador de Mato Grosso do Sul deixou um legado de ações sociais e obras importantes para o desenvolvimento do Estado.

Além de se constituir em um dos ícones da história política contemporânea do Estado, o ex-governador Wilson Barbosa Martins ajudou na construção e desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, sendo um dos defensores do Movimento Divisionista que culminou com a criação de MS em 11 de outubro de 1977.

O Governo do Estado decretou luto oficial de três dias pela morte do ex-governador Wilson Barbosa Martins.

Reinaldo Azambuja

Governador de Mato Grosso do Sul

Campo Grande, 13 de fevereiro de 2018